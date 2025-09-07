Motorradfahrer fährt bei Sonnenbühl in Leitplanke und verletzt sich schwer

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONNENBÜHL. Ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer hat sich am Samstagnachmittag auf der Landesstraße 230 zwischen Genkingen und Gönningen ereignet. Das berichtet die Polizei. Gegen 14.50 Uhr war ein 44-Jähriger mit seiner BMW F900 auf der L230 von Genkingen in Richtung Gönningen unterwegs. Hierbei verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Zweirad und fuhr alleinbeteiligt in die Leitplanke am rechten Fahrbahnrand. Im weiteren Verlauf kam der Motorradfahrer zu Fall und zog sich zum derzeitigem Kenntnisstand schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Durch das Unfallgeschehen entstand ein Gesamtschaden von etwa 3.500 Euro. (pol)