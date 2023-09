Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto in Reutlingen verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden hat sich am Montagnachmittag zwischen Reutlingen und Bronnweiler ereignet. Gegen 15.15 Uhr befuhr eine 30-jährige Dacia-Lenkerin die K6728 von Bronnweiler herkommend und wollte nach links auf die L 383 nach Reutlingen abbiegen. Als ein aus dieser Richtung kommender Bus seinerseits nach Bronnweiler abbog, fuhr die Frau los.

Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 59 Jahre alten Motorradfahrer, der hinter dem Bus unterwegs war und an diesem vorbeifahren wollte. Der Biker wurde hierbei verletzt und vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Pkw sowie das Motorrad mussten in der Folge abgeschleppt werden. (pol)