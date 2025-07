Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto in Gomaringen verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMARINGEN. Ein nach derzeitigem Stand Leichtverletzter und Sachschaden von rund 7.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmorgen in Gomaringen ereignet hat. Das berichtet die Polizei. Ein 46-Jähriger war gegen 7.40 Uhr mit seinem Audi A6 auf der Schloßstraße unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Hechinger Straße einbiegen. Dabei übersah er einen auf der Hechinger Straße heranfahrenden und vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Der 68-Jahre alte Biker hatte keinerlei Chancen mehr, rechtzeitig zu reagieren, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Ein Rettungswagen brachte den Motorradfahrer nachfolgend ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.