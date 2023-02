Motorradfahrer bei Unfall in Pfullingen schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Am Samstagnachmittag ist es in Pfullingen zu einem Verkehrsunfall gekommen, berichtet die Polizei. Um 13.30 Uhr befuhr eine 36-Jährige mit ihrem Toyota die Straße Steinmauer in Richtung Eninger Weg. An der Kreuzung Eninger Weg/Achalmstraße wollte sie nach links in die Achalmstraße abbiegen und übersah hierbei einen entgegenkommenden Fahrer eines Motorrades der Marke BMW, der geradeaus in die Straße Steinmauer einfahren wollte. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Hierbei stürzte der BMW-Fahrer und verletzte sich schwer. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 4.500 Euro. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. (pol)