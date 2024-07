Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN-UNTERHAUSEN. Ein Verkehrsunfall mit einem Verletzten hat sich am Donnerstagnachmittag in Unterhausen ereignet. Gegen 14.15 Uhr fuhr ein 68 Jahre alter Mann mit seinem Honda Motorrad auf der Holzelfinger Straße auf den vor ihm bremsenden Citroën eines 24-Jährigen auf. Der Biker stürzte in der Folge zu Boden. Zur Versorgung seiner erlittenen Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Blechschaden an den Fahrzeugen beträgt mehrere hundert Euro. (pol)