MÜNSINGEN. Ins Krankenhaus gebracht wurde ein 17 Jahre alter Motorradfahrer, der am Dienstagnachmittag auf der Seeburger Steige mit seiner Maschine »aus unbekannter Ursache«, so die Polizei, gestürzt war. Der junge Mann aus dem Landkreis Göppingen war gegen 15.45 Uhr von Münsingen kommend auf der Bundesstraße 465 Richtung Bad Urach unterwegs, als er in einer Linkskurve mit seinem Zweirad zu Fall kam. Der Verkehr wurde während der Unfallaufnahme einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.(GEA)