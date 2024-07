Bankkarte gestohlen - Unbekannter in Münsingen macht sich an mehreren Autos zu schaffen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Ein Unbekannter hat sich in der Nacht zum Freitag an mehreren geparkten Pkw zu schaffen gemacht. Kurz vor zwei Uhr soll der Täter in der Auinger Stuifenstraße über einen Zaun gestiegen sein. Anschließend durchsuchte er zwei unverschlossen auf einem Grundstück abgestellte Pkw und entwendete aus einem der Fahrzeuge eine Bankkarte. Wie im Laufe des Vormittags zur Anzeige gebracht wurde, soll sich ein Unbekannter bereits gegen 0.30 Uhr im Robinienweg an zwei geparkten Pkw zu schaffen gemacht haben. Diese waren jedoch verschlossen. Aus den Fahrzeugen wurde nichts entwendet. Zeugen, die in der Nacht zum Freitag entsprechende verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder aus deren Pkw möglicherweise ebenfalls etwas entwendet wurde, werden gebeten, sich unter Telefon 07381/9364-0 beim Polizeirevier Münsingen zu melden. (pol)