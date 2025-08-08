Motorradfahrer überholt Fahrzeugkolonne bei Ohmenhausen: schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-OHMENHAUSEN. Zu einem folgenschweren Unfall ist es am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr auf der Landesstraße 384 zwischen Gormingen und Ohmenhausen gekommen. Ein 56-jähriger Ford-Fahrer befuhr die L384 von Gomaringen kommend und wollte in Ohmenhausen nach links in die Mahdachstraße abbiegen. Die beiden unmittelbar hinter dem Ford befindlichen Fahrzeuge verlangsamten aufgrund des ordnungsgemäß angezeigten Fahrtrichtungswechsels ihre Geschwindigkeit. Ein dahinterfahrender 30-jähriger Motorradfahrer erkannte dies zu spät und setzte mit seiner Yamaha zum Überholen der Kolone an. In der Folge kollidierte er mit dem abbiegenden Ford des 56-Jährigen.

Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde der Unfallverursacher durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Ford-Fahrer blieb unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 25.000 Euro. Das beschädigte Motorrad wurde durch einen Abschleppdienst versorgt. Während der Unfallaufnahme durch Spezialisten der Verkehrspolizei musste die L384 gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. (pol)