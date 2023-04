Bitte aktivieren Sie Javascript

WANNWEIL. Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Brandlegung ermittelt das Polizeirevier Reutlingen nach dem Brand eines mobilen Toilettenhäuschens am Donnerstagabend in Wannweil. Gegen 20.20 Uhr wurde der Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst der Brand in der Jahnstraße gemeldet, berichtet die Polizei. Die Feuerwehr rückte daraufhin mit zehn Einsatzkräften aus und löschte die Flammen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. (pol)