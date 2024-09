Mitschüler verprügelt: Polizei ermittelt gegen Reutlinger Jugendlichen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Reutlingen nach einer Auseinandersetzung am Mittwochmittag an einer Schule in der Charlottenstraße gegen einen noch unbekannten Jugendlichen. Diesem wird zur Last gelegt, gegen 12.45 Uhr mehrfach auf einen 17-Jährigen eingetreten und diesen dadurch nicht unerheblich verletzt zu haben. Das berichtet die Polizei.

Der Geschädigte musste anschließend vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Wie sich in der Folge herausstellte, soll der Unbekannte, bei dem es sich nicht um einen Schüler der Schule handelt, bereits am Vortag einen anderen 17-Jährigen geschlagen und verletzt haben. Auch dieser war zur Behandlung seiner dabei erlittenen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden.

Verdächtiger flüchtet

Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen zum Hintergrund der Taten, bei denen möglicherweise Eifersucht eine Rolle spielen dürfte, aufgenommen und geht ersten Hinweisen zur Person des unbekannten Tatverdächtigen nach. Dieser war kurz vor dem Eintreffen der hinzugerufenen Streifenwagenbesatzung geflüchtet. (pol)