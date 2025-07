Mit vorgehaltener Schusswaffe: Tankstelle in Betzingen überfallen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein bislang unbekannter Täter forderte unter vorgehaltener Schusswaffe am Samstagabend gegen 21.45 Uhr in einer Tankstelle im Reutlinger Stadtteil Betzingen Bargeld und Zigaretten. Das berichtet die Polizei. Der Mitarbeiter händigte daraufhin eine geringe Summe an Bargeld, sowie mehrere Stangen Zigaretten aus. Diese verstaute der Täter in einer mitgeführten schwarzen Sporttasche und flüchtete im Anschluss mit einem grünen Mountainbike, eventuell auch mit einem elektrischen Antrieb ausgestattet, in Richtung Reutlinger Innenstadt.

Der Täter war zum Zeitpunkt des Überfalls maskiert und trug schwarze Oberbekleidung. Das Kriminalkommissariat Reutlingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, welche zur Tatzeit oder auch im Vorfeld verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 071219423333 an das Polizeirevier Reutlingen zu wenden. (pol)