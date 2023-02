Mit über 2 Promille: Alkoholisierter Autofahrer baut Unfall auf B27 bei Ofterdingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

OFTERDINGEN. Deutlich alkoholisiert war ein 59-jähriger Autofahrer, der in der Freitagnacht an einer Auffahrt zur Bundesstraße 27 Höhe Ofterdingen einen Verkehrsunfall verursacht hat. Das teilte die Polizei mit. Gegen 23.30 Uhr befuhr der 59-Jährige mit seinem 1er BMW auf der L 385 von Mössingen in Richtung B27. Auf diese fuhr er dann kurzzeitig in Fahrtrichtung Tübingen auf, bevor er anschließend wieder zurück auf den Einfädelungsstreifen wechselte. Hierbei kollidierte er mit einem vorausfahrenden Opel Zafira eines 63-Jährigen.

Ein Atemalkoholtest beim Unfallverursacher ergab einen Wert von über 2 Promille, weshalb er eine Blutprobe abgeben musste und sein Führerschein einbehalten wurde. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 15.000 Euro. (pol)