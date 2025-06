Missgeschick: Lkw bleibt in Gomaringen stecken

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMARINGEN. Aufgrund des Missgeschicks eines Fahrers ist am Dienstag ein Lkw in Gomaringen steckengeblieben, berichtet die Polizei. Der 60-Jährige wollte gegen 10.30 Uhr mit einem Sattelzug an der Rampe eines Großmarkts in der Ohmenhäuser Straße Waren anliefern. Beim Rangieren fuhr er zunächst auf den stark abschüssigen Fußgängerweg, der in Richtung Reutlinger Straße führt. Dabei übersah der Fahrer einen Findling und fuhr mit seinem Laster über den Stein. Dieser befand sich im Anschluss so unglücklich unter dem Fahrzeug, dass der Mann nicht mehr rückwärts fahren konnte.

Er entschloss sich daraufhin, nach vorne an einer Fußgängerampel vorbeizufahren. Hierbei geriet das vordere linke Rad der Sattelzugmaschine auf Betonplatten, die über den dortigen Graben zur Absicherung gelegt waren. Durch das Gewicht des Lasters brachen diese durch und der Lkw steckte fest. Zur Bergung des Sattelzugs musste ein Abschlepper angefordert werden. Hierzu wurde die Reutlinger Straße in der Zeit von etwa 14 Uhr bis 14.30 Uhr voll gesperrt.

Mitarbeiter des Bauhofs sowie des Fachbereichs Bauen und Technik der Gemeinde Gomaringen kamen an die Unglücksstelle. Über die Höhe des Sachschadens an dem neuen Weg liegen noch keine Angaben vor. Ersten Erkenntnissen nach war an dem Lkw kein nennenswerter Schaden entstanden. (pol)