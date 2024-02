Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein Minibagger der Marke KATO ist in den vergangenen Tagen von einem Baustellengelände in der Elfriede-Aulhorn-Straße gestohlen worden. Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Zeit von Mittwoch, 16.30 Uhr, bis Freitag, 7.30 Uhr, auf die Baustelle und entwendeten die über eine Tonne schwere Baumaschine im Wert von etwa 26.000 Euro. Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Tübingen unter Telefon 07071/972-8660 erbeten. (pol)