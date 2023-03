Metzingen: 22-Jähriger übersteht Überschlag mit Auto nahezu unverletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Am Freitagabend ist es auf der L380a bei Metzingen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Das teilte die Polizei mit. Gegen 20.00 Uhr fuhr ein 22-Jähriger mit seinem Pkw Fiat Punto von Glems kommend in Richtung Neuhausen. Ungefähr auf halber Strecke kam er zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in das von der Fahrbahn abgesetzte Bankett, wodurch sich das Fahrzeug überschlug und auf dem Dach zur Unfallendlage kam.

Der Fahrer konnte sich selbstständig aus seinem PKW befreien. Er trug leichte Verletzungen davon, welche vor Ort nicht behandelt werden mussten. Am Fiat Punto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen barg das Fahrzeug und schleppte es schließlich ab. (pol)