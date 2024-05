Outlet-City und Stadt Metzingen haben unter reger Beteiligung von Bürgern auf dem Gelände der ehemaligen G&V Tuchfabrik einen Park gestaltet, der vom ersten Tag an rege in Anspruch genommen wird. Laut Oberbürgermeisterin Carmen Haberstroh gewinnt dadurch die Innenstadt an Aufenthaltsqualität.

Der Bürgerpark ist offiziell eröffnet, Oberbürgermeisterin Carmebn Haberstroh hat das schwarze Band durchschnitten. Mit ihr freuen sich (von links): Konrad Berger, Planer seitens der Stadt, Outlet-City Vorstandsvoritzender Wolfgang Bauer und Planer Gerd Baldauf. Foto: Kirsten Oechsner Der Bürgerpark ist offiziell eröffnet, Oberbürgermeisterin Carmebn Haberstroh hat das schwarze Band durchschnitten. Mit ihr freuen sich (von links): Konrad Berger, Planer seitens der Stadt, Outlet-City Vorstandsvoritzender Wolfgang Bauer und Planer Gerd Baldauf. Foto: Kirsten Oechsner

