Mensch in Tübingen von Zug erfasst und gestorben: Polizei sucht Zeugen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Bei einem Bahnunfall am Donnerstagnachmittag in Tübingen hat ein 44-Jähriger sein Leben verloren. Den derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei Tübingen zufolge befuhr der Mann gegen 14.45 Uhr mit einem Mountainbike den Verbindungsweg entlang der Bahngleise von Weilheim herkommend in Richtung Tübingen. Im Bereich des Bahnbetriebswerks wollte er den dortigen Bahnübergang trotz Rot zeigender Signalanlage sowie gesenkter Halbschranken in Richtung Europastraße überqueren. Dabei wurde er von einem stadteinwärts fahrenden Triebwagen, der sich auf Leerfahrt befand, erfasst und tödlich verletzt.

Beim Erkennen des 44-Jährigen war vom 49 Jahre alten Lokführer noch eine Gefahrenbremsung eingeleitet worden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde in die Ermittlungen der Verkehrspolizei Tübingen ein Gutachter einbezogen. Die Bahnstrecke musste gesperrt werden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 zu melden. (GEA)