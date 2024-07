Mehrfamilienhaus in Münsingen brennt - Ursache unklar

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Zum Brand in einem Mehrfamilienhaus sind die Einsatzkräfte am Mittwochmorgen in die Heinestraße ausgerückt. Das teilte die Polizei mit. Gegen 11.15 Uhr wurden den Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei Rauch aus einem Dachbodenfenster und der Alarm eines Rauchmelders gemeldet. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte hatten alle Bewohner das Gebäude bereits verlassen. Wie sich herausstellte, waren auf der Bühne gelagerte Gegenstände in Brand geraten.

Die Feuerwehr, die mit zahlreichen Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand schnell löschen und so ein weiteres Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude verhindern. Verletzt wurde niemand. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten alle Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 20.000 Euro belaufen. Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei haben die Ermittlung zur Brandursache aufgenommen. (pol)