Mehrere Mülleimer brennen in Reutlingen - Ursache noch unklar

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der Brand von mehreren Mülleimern in der Reutlinger Gustav-Schwab-Straße hat am Samstagmorgen einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz ausgelöst. Gegen 2.55 Uhr wurden die Einsatzkräfte über den Sachverhalt informiert, woraufhin die Feuerwehr mit einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften vor Ort kam und die Flammen löschte. Der Sachschaden an den Mülleimern beträgt circa 1.000 Euro.

Nahestehende Fahrzeuge sowie ein angrenzendes Gebäude wurden nach derzeitigem Stand nicht in Mitleidenschaft gezogen. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen zur derzeit noch nicht bekannten Brandursache aufgenommen. (pol)