REUTLINGEN. Gleich vier im Karl-Rais-Weg am rechten Fahrbahnrand geparkte Autos sind am Freitagabend beschädigt worden. Derzeitigen Kenntnissen zufolge zerkratzte ein Unbekannter gegen 20.30 Uhr jeweils die linken Fahrzeugseiten an den Autos. Der angerichtete Sachschaden dürfte sich auf rund 4.000 Euro je Fahrzeug belaufen. Der Polizeiposten Reutlingen-West ermittelt. (pol)