Mehrere Fahrzeuge auf Nehrener Firmengelände beschädigt - Polizei sucht Zeugen

NEHREN. Unbekannte haben von Donnerstag auf Freitag mehrere Pkw auf einem Firmengelände in der Schellenwiese in Nehren beschädigt. Das berichtet die Polizei. Die Täter drangen dabei zwischen 21.40 Uhr und 10.30 Uhr auf das umzäunte Areal und rissen an den abgestellten, nicht verschlossenen Fahrzeugen Teile sowie Anbauten ab und stahlen diese teilweise. Zudem verwüsteten sie die Innenräume eines Wagens, indem sie diesen mit vorgefundenen Feuerlöschern besprühten.

Zum angerichteten Sachschaden liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der Polizeiposten Gomaringen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07072914600 um Hinweise. (pol)