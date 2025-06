Medizinischer Notfall am Steuer? Autofahrerin prallt in Tübingen gegen Laterne

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag am Tübinger Nordring entstanden. Eine 67 Jahre alte Frau war gegen 15.45 Uhr mit einem Opel Astra in Richtung Waldhäuser Ost unterwegs. Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache kam die Frau auf Höhe der Bushaltestelle Falkenweg nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne.

Die Fahrerin wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Ihr Auto musste abgeschleppt werden. Mitarbeiter der Tübinger Stadtwerke kümmerten sich um die beschädigte Straßenlaterne. Vorsorglich war die Feuerwehr ebenfalls an die Unfallstelle ausgerückt, da zunächst ein rauchendes Auto gemeldet worden war. (pol)