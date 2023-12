Maskierter bedroht in Reutlingen drei Männer mit Pistole - Tablet und Rucksäcke gestohlen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wegen des Verdachts des schweren Raubes ermittelt das Kriminalkommissariat Reutlingen gegen einen Unbekannten, der am Mittwochabend in der Ganghoferstraße in Reutlingen drei Heranwachsende mit einer Waffe bedroht und sie beraubt haben soll. Das berichtet die Polizei. Die drei Männer im Alter von 19, 20 und 21 Jahren hielten sich gegen 21.30 Uhr auf einer Parkbank im Bereich eines dortigen Kindergartens auf, als der Unbekannte zunächst an ihnen vorbeigegangen sein soll. Anschließend soll dieser maskiert zurückgekehrt sein und die drei Geschädigten mit einer Pistole bedroht haben. Zudem soll er einen der Männer geschlagen und in der Folge zwei Rücksäcke sowie ein Tablet an sich genommen haben. Dem Tatverdächtigen gelang unerkannt die Flucht.

Eine eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die drei Geschädigten blieben augenscheinlich unverletzt. Der Unbekannte wird als etwa 1,80 Meter groß und von muskulöser Statur beschrieben. Er hat dunkle, kurze Haare und war mit einem schwarzen Kapuzenpullover mit weißer Aufschrift bekleidet. Zudem trug er eine schwarze Maskierung. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Gesuchten geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 071219423333, zu melden. (pol)