Mann verletzt Bekannte in Tübinger Bar mit Glas und beißt einen Polizisten

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort.

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung, die sich in der Nacht zum Montag in einer Bar im Tübinger Fichtenweg ereignet hat, berichtet die Polizei. Kurz vor zwei Uhr hatte dort ein 30-Jähriger offenbar mehrere Bekannte angegangen und diese verletzt. Dabei soll auch ein Glas zum Einsatz gekommen sein. Die vier Bekannten im Alter zwischen 24 und 37 Jahren erlitten nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Ein 28- sowie ein 37-Jähriger wurden vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. Der Jüngere wurde anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Als der stark alkoholisierte 30-Jährige von den hinzugerufenen Polizeibeamten befragt werden sollte, ließ sich dieser offenbar unvermittelt auf den Boden fallen. Er sollte daraufhin in Gewahrsam genommen werden, worauf der 30-Jährige unter anderem in die Hand eines handschuhtragenden Polizeibeamten biss. Zudem verletzte er einen weiteren Beamten leicht am Bein.

Unter dem Einsatz vom Pfefferspray konnten dem 30-Jährigen Handschließen angelegt werden. Er musste die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Er sieht nun entsprechenden Strafanzeigen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzungen und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte entgegen. (pol)