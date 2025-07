Mann verletzt Polizisten in Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Einer ganzen Reihe von Strafanzeigen sieht ein 54-Jähriger entgegen, der am Donnerstagabend in der Europastraße Polizeibeamte beleidigt, angegriffen und verletzt hat. Gegen 22.15 Uhr war die Polizei vom Betreiber einer Gaststätte zu Hilfe gerufen worden, weil sich in seinem Lokal in der Karlstraße zwei betrunkene Männer daneben benehmen würden und trotz mehrfach ausgesprochenem Hausverbot die Gaststätte nicht verlassen wollten. Vor Ort trafen die Polizeibeamten auf den 54-Jährigen und seinen Begleiter. Während dieser sich ausweisen konnte und nach der Feststellung seiner Personalien und einem Platzverweis die Örtlichkeit verließ, wollte sich der 54-Jährige nicht ausweisen.

Als er nach Ausweisdokumenten durchsucht werden sollte, flüchtete er zunächst in Richtung Bahnhof, konnte aber nach kurzer Verfolgung eingeholt werden. Dabei beleidigte er die Polizeibeamten nicht nur fortdauernd, sondern griff sie zudem an und verletzte beide, sodass er zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Er wurde nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen zur Ausnüchterung in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers eingeliefert. Die beiden Polizeibeamten konnten nach einer ambulanten Behandlung im Krankenhaus ihren Dienst fortsetzen. (pol)