Mann stürzt mit Motorrad in Bad Urach - 5.000 Euro Sachschaden

BAD URACH. Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein 28 Jahre alter Kawasaki-Lenker bei einem Sturz am Sonntagmittag auf der B28 erlitten. Der Biker war kurz vor 14 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Hengen unterwegs. In einer scharfen Kurve verlor er wohl aufgrund eines Fahrfehlers auf der feuchten Straße die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte.

Der Rettungsdienst brachte den 28-Jährigen zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Seine Maschine musste mit einem Schaden von rund 5.000 Euro abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel war auch die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. Bis zum Abschluss der Unfallaufnahme gegen 14.50 Uhr war die Steige nur einspurig befahrbar. (pol)