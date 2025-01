Mann schlägt in Tübingen eine Frau und versucht ihr Handy zu stehlen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Wegen des Verdachts des versuchten Raubes ermittelt die Polizei seit Donnerstagnachmittag gegen einen 28-Jährigen. Diesem wird zur Last gelegt, kurz vor 17 Uhr in der Poststraße in Tübingen eine 31-Jährige zunächst gestoßen und dann geschlagen zu haben. Das berichtet die Polizei. Anschließend soll der Mann versucht haben, der Frau das Mobiltelefon zu entreißen. Verletzt wurde die 31-Jährige augenscheinlich nicht. (pol)