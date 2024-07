Mann raubt Sonnenbrille und bedroht Reisende am Reutlinger Bahnhof

Ein Bundespolizist an einem Bahnsteig.

REUTLINGEN. Ein bislang unbekannter Täter bedrohte am Montag zwei Reisende am Reutlinger Bahnhof, nachdem er zuvor einem von ihnen die Sonnenbrille entwendet hatte. Das teilte die Bundespolizei mit. Der Unbekannte, welche zur Tatzeit ein grünes Oberteil getragen haben soll, kam bisherigen Ermittlungen zufolge am gestrigen Mittag gegen 12:20 Uhr zusammen mit einem Begleiter auf zwei Reisende im Alter von 33 und 37 Jahren zu und versuchte ihnen die Hand zu geben. Nachdem die beiden Männer dies offenbar ablehnten, soll der Unbekannte die Sonnenbrille des 33-Jährigen entwendet haben, woraufhin sich eine verbale Auseinandersetzung zwischen den Männern entwickelt haben soll.

Im Laufe dieser Streitigkeit zog der Täter Zeugenaussagen zufolge schließlich einen unbekannten Gegenstand, führte Schnittbewegungen in Richtung der beiden Geschädigten aus und drohte diesen verbal. Anschließend soll der Unbekannte zusammen mit seinem Begleiter und der Sonnenbrille noch vor dem Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte aus dem Bahnhof geflüchtet sein. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/870350 bei der wegen des Verdachts der Bedrohung und des Diebstahls ermittelnden Bundespolizei zu melden. (pol)