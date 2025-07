Mann prallt mit Auto auf mehrere geparkte Fahrzeuge in Nehren

Bitte aktivieren Sie Javascript

NEHREN. Wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt das Polizeirevier Tübingen seit Montagmittag gegen einen 78-Jährigen. Zunächst prallte der Mann beim Befahren der Öschlestraße in Mössingen mit seinem Dacia gegen einen geparkten Skoda und beschädigte diesen leicht. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte der 78-Jährige seine Fahrt fort und krachte im weiteren Verlauf in der Bahnhofstraße in Nehren nach dem Überholvorgang einer Radfahrerin auf einen seitlich geparkten Hyundai, der durch die Wucht des Aufpralls mehrere Meter nach vorne geschoben wurde und schließlich mit einer Ampel kollidierte.

Sowohl der 78-Jährige, als auch seine 17 Jahre alte Mitfahrerin mussten im Anschluss aufgrund von leichten Verletzungen in einer Klinik behandelt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 22.000 Euro. Zwei Wagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte ein medizinisches Ereignis als Unfallursache in Betracht kommen. (pol)