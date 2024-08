Mann pöbelt wegen Paketnachzahlung Passanten in Tübingen an

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt gegen einen 32-jährigen Tübinger unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Gegen 15 Uhr geriet der Mann mit einem Paketzusteller wegen einer Paketnachzahlung in Streit, berichtet die Polizei. Infolgedessen begab er sich in Richtung eines Einkaufsmarkts zu einem Geldautomaten. Hierbei pöbelte er mehrere unbeteiligte Passanten an und verhielt sich äußerst aggressiv. Eine hinzukommende Polizeistreife versuchte das Gemüt des 32-Jährigen zu beruhigen, was jedoch nicht gelang.

Im weiteren Verlauf der Kontrolle leistete der alkoholisierte Mann gegen die polizeilichen Maßnahmen vehement Widerstand und musste infolgedessen auf das Polizeirevier verbracht werden. Hier konnte neben der Alkoholisierung auch eine mögliche Beeinflussung durch weitere berauschende Mittel festgestellt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der Mann seinen Heimweg antreten, nachdem er sich beruhigt hatte. (pol)