Mann masturbiert hinter Spielplatz an der Reutlinger Pomologie - Polizei sucht Zeugen

REUTLINGEN. Ein unbekannter Exhibitionist hat am Donnerstagmittag in der Reutlinger Pomologie sein Unwesen getrieben, berichtet die Polizei. Ein Zeuge entdeckte den Mann gegen 15 Uhr in einem Busch hinter einem Spielplatz. Der Unbekannte soll dabei masturbiert haben. Eine eingeleitete Fahndung nach dem Mann, der anschließend davongelaufen war, verlief ohne Erfolg. Es soll sich um einen 50 bis 55 Jahre alten Mann mit dunkler Cap und einem weißen Dreitagebart gehandelt haben. Er war mit einem dunklen Shirt und einer dunklen Hose bekleidet. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 071219423333 um Zeugenhinweise.