Mann in Tübingen mit Schreckschusswaffe unterwegs

TÜBINGEN. Unter andere wegen Beleidigung, Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt das Polizeirevier Tübingen gegen einen 39-Jährigen, der am späten Donnerstagvormittag auf Waldhäuser-Ost in Erscheinung trat. Zunächst trat er zum wiederholten Mal im Bereich einer Schule im Berliner Ring auf, wo er unter anderen den Schulleiter beleidigte und verbal bedrohte, bevor er sich in Richtung eines Einkaufszentrums davonmachte. Dort soll der Verdächtige mit einer Schreckschusswaffe hantiert haben. Die alarmierten Polizeibeamten trafen den Mann an seiner Wohnanschrift an. Die Schreckschusswaffe und unter anderem auch eine Softair-Waffe wurden polizeirechtlich beschlagnahmt. Der 39-Jährige sieht nun mehreren Anzeigen entgegen. (pol)