Mann in Reutlingen niedergeschlagen und ausgeraubt: Polizei sucht Zeugen

REUTLINGEN. Zeugen zu einem Vorfall, der sich am frühen Freitagmorgen in der Lindenstraße in Reutlingen ereignet haben soll, sucht das Kriminalkommissariat Reutlingen. Ein 60-Jähriger war kurz vor zwei Uhr im Bereich der Lindenstraße unterwegs, berichtet die Polizei. Nachdem ihn dort ein bislang Unbekannter verfolgt hatte, soll dieser zunächst das Gespräch mit ihm gesucht haben. Unvermittelt soll der Unbekannte dann auf den 60-Jährigen eingeschlagen haben, wodurch dieser leicht verletzt wurde und zu Boden stürzte.

Der Angreifer zog ihm dabei die Geldbörse aus der Tasche, entnahm das Bargeld, warf den Geldbeutel auf die Straße und flüchtete in Richtung Wilhelmstraße. Der Geschädigte verständigt im Anschluss die Polizei, die sofort nach der Alarmierung eine Fahndung einleitete. Diese verlief jedoch ohne Ergebnis. Der Räuber wurde als etwa 35 Jahre alt, rund 175 Zentimeter groß, mit dunkler Hautfarbe, bekleidet mit olivgrüner Hose und Parka, olivgrüner Wollmütze und schwarzen Nike-Turnschuhen beschrieben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Reutlingen unter der Telefonnummer 071219420 entgegen. (pol)