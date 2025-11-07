Mann in Reutlingen nach vier Diebstählen in Untersuchungshaft

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Polizeirevier Reutlingen derzeit gegen einen 27-jährigen Mann. Diesem werden bislang vier Ladendiebstähle in den vergangenen Wochen zur Last gelegt. Der Tatverdächtige befindet sich bereits in Untersuchungshaft.

Den aktuellen Ermittlungen zufolge soll der Tatverdächtige am Dienstagnachmittag 4. November, gegen 17.45 Uhr, in einem Drogeriemarkt in der Katharinenstraße Parfum-Flakons aus der Auslage genommen und den Kassenbereich passiert haben, ohne die Waren zu bezahlen. Durch die alarmierten Polizeibeamten konnte der Tatverdächtige im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen wenig später im Bereich Unter den Linden angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Nur wenige Stunden zuvor soll der Mann im selben Drogeriemarkt Waren entwendet haben. Insgesamt werden ihm nach derzeitigem Ermittlungsstand mindestens vier Ladendiebstahlsdelikte zur Last gelegt. Die Ermittlungen zu möglichen weiteren Taten dauern noch an.

Der Tatverdächtige, bei dem es sich um einen senegalesischen Staatsangehörigen handelt, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen am Mittwoch, 5. November, dem Haftrichter beim Amtsgericht Reutlingen vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (pol)