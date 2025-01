Mann in Reutlingen bewusstlos: Von Unbekannten geschlagen und ausgeraubt

Ein Mann wurde in Reutlingen ausgeraubt. (Archivbild)

REUTLINGEN. Wegen des Verdachts des Raubes ermittelt das Kriminalkommissariat Reutlingen nach einer Tat, die sich nach derzeitigem Kenntnisstand am frühen Sonntagmorgen in der Innenstadt ereignet hat. Eigenen Angaben zufolge wurde ein 43-Jähriger in der Zeit zwischen 1.30 Uhr und 7 Uhr im Bereich Bantlinstraße / Benzstraße von mehreren Unbekannten von hinten zu Boden gestoßen sowie getreten und geschlagen.

Die Angreifer sollen dem Geschädigten nachfolgend seine Jacke samt Inhalt entrissen haben. Eine Beschreibung der Täter, die anschließend offenbar in unbekannte Richtung geflüchtet waren, liegt nicht vor. Der verletzte 43-Jährige, der infolge der Tat wohl das Bewusstsein verloren hatte, wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Zeugen, die im genannten Zeitraum im Bereich Bantlinstraße / Benzstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu melden. (pol)