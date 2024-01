Mann in Reutlingen am Weibermarkt verprügelt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am Weibermarkt ist es am frühen Samstagmorgen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen traf gegen 3.10 Uhr ein alkoholisierter 29-Jähriger auf eine Gruppe von etwa sieben Personen, woraufhin es zunächst zu einem von ihm provozierten verbalen Streit kam, der in der Folge in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Hierbei schlugen und traten etwa fünf Personen auf den 29-Jährigen ein, welcher leichte Verletzungen im Gesichtsbereich erlitt und vom Rettungsdienst vor Ort behandelt wurde.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen konnten zwei tatverdächtige Männer im Alter von 19 und 22 Jahren im Nahbereich angetroffen werden, welche sich nach Durchführung der erforderlichen Maßnahmen strafrechtlich verantworten müssen. (pol)