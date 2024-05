Mann in Dettingen bricht in Wohnung seiner von ihm getrennt lebenden Frau ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Nach einem Fall von häuslicher Gewalt, der sich in der Nacht zum Montag in Dettingen ereignet hat, ermittelt das Kriminalkommissariat Reutlingen gegen einen 41-jährigen Mann unter anderem wegen des Verdachts eines Körperverletzungsdelikts und des Hausfriedensbruchs. Gegen 0.45 Uhr war die Polizei alarmiert worden, nachdem der 41-Jährige mit einem Beil eine Terrassentür an der Wohnanschrift seiner von ihm getrennt lebenden Ehefrau eingeschlagen haben und die anwesende Frau auch körperlich attackiert haben soll. Sie wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Ihr Lebensgefährte, ein siebenjähriges Kind und ein 17-jähriger Jugendlicher, die sich ebenfalls in der Wohnung aufhielten, waren unverletzt geblieben.

Der Beschuldigte, der sich nach jetzigen Erkenntnissen an den Scherben der Terrassentür selbst erheblich verletzt hatte, wurde von den alarmierten Einsatzkräften der Polizei noch in der Wohnung angetroffen und widerstandslos festgenommen, musste aber zur operativen Behandlung seiner Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Ermittlungen zu dem über weite Strecken noch unklaren Geschehensablauf dauern derzeit noch an. (pol)