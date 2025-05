Mann greift in Weilheim Passanten an - Polizei sucht Zeugen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Das Polizeirevier Tübingen sucht Zeugen mehrerer Körperverletzungsdelikte, die wohl ein- und derselbe Unbekannte am Donnerstagabend, gegen 22.15 Uhr, in Tübingen-Weilheim begangen hat. Innerhalb weniger Minuten wurden in der Wilonstraße beim Rathaus sowie im Bereich einer Arztpraxis in der Bronnackerstraße Passanten von dem Mann angegriffen, berichtet die Polizei. An der Bushaltestelle in der Wilonstraße warf der Täter mehrere Steine auf zwei 26 und 34 Jahre alte Männer, die jedoch größtenteils ausweichen konnten. Ein Stein traf einen Rucksack des Duos und beschädigte eine mitgeführte Tastatur.

Als der Unbekannte den Männern weiter folgte, kam es zu einem Gerangel mit dem 34-Jährigen, der dabei leicht verletzt wurde. Außerdem wurde dessen Brille beschädigt. Der Angreifer flüchtete daraufhin. Unweit entfernt, in der Bronnackerstraße, versetzte der Unbekannte einem 61 Jahre alten Kurierfahrer unvermittelt einen Faustschlag und flüchtete in Richtung Wilonstraße. Der Geschädigte musste vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung seiner ihm zugefügten Verletzungen in eine Klinik gebracht werden.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen konnte der Täter nicht mehr angetroffen werden. Dieser ist circa 170 bis 185 Zentimeter groß, ungefähr 20 bis 30 Jahre alt und hat einen dunkleren Hautton. Zur Tatzeit trug er einen Bart. Bekleidet war er mit einer dunklen Lederjacke sowie einem Hoodie oder einer Mütze. Außerdem hatte ich der Unbekannte vermummt, vermutlich mit einem Schal. Zeugenhinweise zu den Taten bzw. zum Täter erbittet das Polizeirevier Tübingen unter der Telefonnummer 070719721400. (pol)