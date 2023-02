Mann flieht nach Unfall mit Radlerin in Reutlingen - Polizei sucht Zeugen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei gegen einen unbekannten Fahrzeuglenker, der am Donnerstagmorgen eine Radfahrerin in der Silberburgstraße zu Fall gebracht haben soll. Der Lenker des weißen Citroen Berlingo hatte sich gegen 7.30 Uhr von der Luisenstraße aus in die Silberburgstraße hineingetastet und war anschließend nach links abgebogen. Dabei touchierte er das Hinterrad der vorfahrtsberechtigt von links kommenden, 32 Jahre alten Pedelec-Fahrerin. Diese geriet daraufhin ins Schlingern und stürzte.

Die 32-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Eine sofortige ärztliche Versorgung war nicht notwendig, berichtet die Polizei. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeug oder dessen etwa 40 Jahre alten Lenker geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden. (pol)