Mann filmt in der Frauendusche des Bad Uracher Schwimmbads

BAD URACH. Der Polizeiposten Bad Urach ermittelt seit Mittwochnachmittag gegen einen circa 25-jährigen Unbekannten, der in der Damendusche eines Schwimmbads in der Straße Bei den Thermen Videoaufnahmen gefertigt haben soll. Nach aktuellem Kenntnisstand begab sich der bekleidete Mann gegen 17 Uhr in die Damendusche, in der sich zu diesem Zeitpunkt eine Frau sowie eine Minderjährige aufhielten. Das berichtet die Polizei.

Nachdem der Minderjährigen die offensichtlich aktivierte Kamera am Handy des Mannes aufgefallen war, verständigte sie ihren Vater. In der Folge wurde auch das Badpersonal informiert. Als der Tatverdächtige mitbekam, dass die Polizei verständigt werden sollte, sprang er über das Drehkreuz am Ausgang und flüchtete ins Freie. Die Ermittlungen des Polizeipostens Bad Urach zum unbekannten Tatverdächtigen dauern an. (pol)