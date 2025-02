Mann erleidet Stichverletzung bei Streit am Reutlinger Bahnhof - Täter geflüchtet

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein Mann musste nach einer Auseinandersetzung in der Nähe des Reutlinger Bahnhofs am Dienstagabend mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden. Das berichtet die Polizei. Aus bislang ungeklärter Ursache waren gegen 18.15 Uhr mehrere Personen in der Straße Unter den Linden in einen zunächst verbalen Streit geraten. Die Auseinandersetzung eskalierte und ein bislang unbekannter Mann fügte einem 29-Jährigen eine Stichverletzung zu. Im Anschluss rannte der Täter davon. Er konnte trotz einer Großfahndung mit zahlreichen Streifenwagen entkommen. Das Kriminalkommissariat Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet bislang unbekannte Zeugen der Auseinandersetzung, sich unter Telefon 071219423333 zu melden. (pol)