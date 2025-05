Mann entblößt sich am Tübinger Anlagensee und in Bus in Pfullingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN/PFULLINGEN. Eines mutmaßlichen Exhibitionisten ist das Polizeirevier Tübingen am Mittwochvormittag habhaft geworden. Gegen 10.30 Uhr hielt sich eine Frau im Bereich des Tübinger Anlagensees in der Uhlandstraße auf, als in wenigen Metern Entfernung ein Mann sein Geschlechtsteil entblößte und an diesem hantierte. Anhand der Personenbeschreibung konnte ein 25-jähriger Tatverdächtiger von den hinzugerufenen Polizeibeamten am Hauptbahnhof angetroffen werden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand soll der Mann bereits am Morgen, gegen 6.20 Uhr, in einem Linienbus in Pfullingen eine ähnliche Handlung vorgenommen haben. Der Tatverdächtige sieht nun entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (pol)