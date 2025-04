Mann entblößt sich in Reutlingen und läuft auf Passantin zu - Polizei sucht Zeugen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein Exhibitionist hat am Donnerstagvormittag im Bereich der Reutlinger Bismarckstraße sein Unwesen getrieben. Das berichtet die Polizei. Kurz vor 11.30 Uhr öffnete der Mann zwischen der Krämerstraße und der Schulstraße vor einer Passantin seine Hose und stellte sich mit entblößtem Geschlechtsteil vor die Frau. Hierbei hielt er sein Geschlechtsteil in der Hand und ging ein Stück weit auf die Geschädigte zu. Im Anschluss entfernte sich der Tatverdächtige zügig in Richtung Schulstraße. Eine eingeleitete Fahndung verlief erfolglos.

Der Mann ist etwa 30 Jahre alt, circa 170 bis 175 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Er hat einen dunklen Teint, dunkle Augen und Augenbrauen. Der Unbekannte war komplett in Schwarz gekleidet. Er trug eine sportliche schwarze Stoffhose und -jacke, eine schwarze Mütze sowie eine dünne, schwarze OP-Maske. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 071219423333 um Zeugenhinweise zu dem Verdächtigen. (pol)