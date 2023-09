Mann befriedigt sich am Hirschauer Baggersee vor Frau

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Nach einem etwa 25 bis 35 Jahre alten Unbekannten fahndet das Polizeirevier Tübingen, nachdem sich dieser am Donnerstagnachmittag im Bereich des Hirschauer Baggersees vor einer 31-Jährigen befriedigt hat. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befand sich die Frau gegen 15.50 Uhr in einer abgelegenen Bucht, als sie den Mann auf der anderen Seite in einem Gebüsch bemerkte. Dieser onanierte offensichtlich, woraufhin sich die Frau der Situation entzog.

Der übergewichtige Täter wird als etwa 1,80 Meter groß beschrieben. Er trug ein dunkles T-Shirt, dunkle Basketballshorts, eine dunkle Sonnenbrille sowie einen Fischerhut. Weiterhin hatte er einen auffällig weit herunterhängenden Rucksack bei sich. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 070719728660 entgegen. (pol)