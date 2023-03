Mann attackiert in Reutlingen Menschen mit Flasche - Fahndung läuft

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zu einem Einsatz mit mehreren Einsatzkräften ist es am Samstagmorgen gegen 1.45 Uhr, in einer Gaststätte in der Reutlinger Kaiserstraße gekommen, nachdem der dortige Türsteher über Notruf eine Schlägerei mitgeteilt hatte. Aufgrund der Alkoholisierung aller angetroffenen Personen vor Ort, konnte der Ablauf zu diesem Zeitpunkt nicht eindeutig geklärt werden.

In diesem Zusammenhang war ein Beteiligter geflohen, nach welchem auch eine sofortige Fahndung eingeleitet wurde. Der flüchtige Täter, welcher als männlich, ca. 40 Jahre alt, lange dunkle Haare und bekleidet mit einem weißen Langarmshirt beschrieben wurde, hatte mit einer Flasche auf zwei Männer eingeschlagen und diese hierdurch leicht verletzt. Die beiden Verletzten wurden vor Ort vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Die weiteren Ermittlungen werden beim Polizeirevier Reutlingen geführt. (pol)