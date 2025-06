Mann am Tübinger Hauptbahnhof bedroht und beleidigt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Am Freitagmittag wurde ein 62-Jähriger am Hauptbahnhof Tübingen beleidigt und bedroht. Das berichtet die Polizei. Gegen 14.40 Uhr wurde der Geschädigte offenbar auf eine Auseinandersetzung in der Haupthalle des Hauptbahnhofs Tübingen aufmerksam. Hier soll ein 57-jähriger Mann offenbar zwei weitere Reisende beleidigt und gestoßen haben. Als der deutsche Staatsangehörige die Situation schlichten wollte, wurde auch er durch den Mann beleidigt und bedroht.

Durch die informierten Einsatzkräfte der Bundespolizei konnte der Tatverdächtige mit deutscher Staatsangehörigkeit angetroffen und den polizeilichen Maßnahmen unterzogen werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung und der Bedrohung eingeleitet. Die Bundespolizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen des Vorfalls. Insbesondere die Reisende, welche der 57-Jährige zuerst anging, werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Stuttgart in Verbindung zu setzen. (pol)