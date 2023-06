Münsingen: Schwer verletzter Motorradfahrer wird in Klinik geflogen

Ein Rettungshubschrauber setzt zur Landung an.

MÜNSINGEN. Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer beim Sturz von seiner Maschine am Dienstagnachmittag auf der Kreisstraße 6769 bei Münsingen erlitten. Der 59-Jährige befuhr kurz nach 14.30 Uhr mit einer Ducati die Kreisstraße von Münsingen in Richtung Zwiefalten. Wegen nicht angepasster Geschwindigkeit und einem Fahrfehler kam der Biker ersten Erkenntnissen nach in einer scharfen Linkskurve zwischen Gundelfingen und Weiler zu Fall und rutschte über die Fahrbahn.

Im Anschluss kam sein Motorrad von der Straße ab und blieb nach etwa 70 Metern auf einer Wiese liegen. Nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Verunglückte mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Schaden an der Ducati wird auf 15.000 Euro geschätzt. (pol)