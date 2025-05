Müllsäcke fangen Feuer in St. Johann: Frau stirbt nach Brandverletzungen

Bitte aktivieren Sie Javascript

ST. JOHANN. Aus bislang unbekannter Ursache sind am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr im Ortsteil Gächingen mehrere Müllsäcke im Bereich der Hauptstraße in einem Hof eines Einfamilienhauses in Brand geraten. Bei den Löscharbeiten wurde eine schwerverletzte Person mit massiven Brandverletzungen aufgefunden.

Der 65-Jährige wurde nach einer medizinischen Erstversorgung an der Unglücksstelle mittels einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen, wo dieser kurz nach der Einlieferung trotz sämtlicher ärztlicher Bemühungen verstarb.

Hinweise auf eine Fremdbeteiligung können derzeit ausgeschlossen werden. Die Brandursache ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen durch die Kriminalpolizei.

Es kam zu keinem nennenswerten Sachschaden. Die Feuerwehr sowie der Rettungsdienst waren mit mehreren Fahrzeugen und Einsatzkräften vor Ort. (pol)