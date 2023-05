Müllfahrzeug fängt auf B28 zwischen Reutlingen und Tübingen Feuer: Spur gesperrt

Auf dem Einsatzfahrzeug ist in gelber Farbe der Schriftzug »Feuerwehr« zu lesen.

KUSTERDINGEN. Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen hat ein technischer Defekt und der nachfolgende Brand eines Mülllasters am Dienstag auf der B28 zwischen Reutlingen und Tübingen geführt. Das berichtet die Polizei. Gegen 9.15 Uhr war das mit drei Personen besetzte Müllfahrzeug auf der Bundesstraße in Richtung Tübingen unterwegs, als die Besatzung kurz nach der Einmündung Kusterdingen einen großen Knall hörte und Rauch aus dem Motor aufstieg. Unmittelbar darauf traten Flammen aus dem Motorraum aus. Alle Insassen konnten den Lkw schnell genug verlassen, so dass niemand verletzt wurde.

Die Feuerwehr, die mit zahlreichen Feuerwehrleuten im Einsatz war, löschte den Brand. Allerdings war die Bundesstraße großflächig mit ausgelaufenem Öl und Betriebsstoffen verschmutzt, sodass ein Spezialfahrzeug zur Reinigung eingesetzt werden musste. Hierzu musste die B28 zunächst voll und nachfolgend bis in die Nachmittagsstunden halbseitig gesperrt werden. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Informationen vor. (pol)