Müllcontainer auf Schulhof in Neuhausen in Brand gesetzt

METZINGEN-NEUHAUSEN. Zum Brand zweier Müllcontainer sind Feuerwehr und Polizei am frühen Montagmorgen in die Wolfgrubstraße im Metzinger Ortsteil Neuhausen ausgerückt. Kurz vor fünf Uhr waren die Einsatzkräfte alarmiert worden, nachdem Zeugen zwei brennende Müllcontainer auf einem dortigen Schulhof entdeckt hatten. Die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand zügig löschen.

Der Schaden an den total zerstörten Containern für Papier und Restmüll dürfte mehrere tausend Euro betragen. Zudem wurde ein weiterer Altpapiercontainer durch die Hitzeeinwirkung in Mitleidenschaft gezogen. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen. (pol)